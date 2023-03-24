Очередной пожароопасный период начнется 3 апреля

Пожароопасный период на территории Севастополя в этом году планируется начать 3 апреля, решили 23 марта на заседании правительства Севастополя.

«Увеличение среднесуточной температуры в Севастополе свидетельствует о скором наступлении устойчивой жаркой погоды. Наступление такой погоды, а также сокращение количества осадков, отсутствие росы и тумана в утренние и вечерние часы прогнозируется на конец марта – начало апреля, чем обусловлена дата начала пожароопасного сезона 3 апреля», – доложил и. о. директора департамента природных ресурсов и экологии Сергей Сереветников.

На заседании также сообщили об утвержденном перечне населенных пунктов, мест организованного отдыха и оздоровления детей, а также садов и огородов, расположенных в территории, которым потенциально угрожают лесные пожары.