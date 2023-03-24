Ликвидировали свалку возле рынка на 5-м километре

Стихийную свалку на пр. Генерала Острякова ликвидировали после вмешательства прокуратуры. Ее площадь составляла 10 га.

Огромные горы мусора из крупногабаритных и бытовых отходов образовались вблизи торговых павильонов, в радиусе до 100 метров от контейнерной площадки. При этом обязанности по ликвидации свалки руководство Ленинского муниципального округа не выполнило, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Прокуратура района внесла главе округа представление об устранении нарушений законодательства. После этого свалку ликвидировали.