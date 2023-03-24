Крым и Севастополь просят денег на поддержку туротрасли

Для поддержки туристической отрасли на полуострове, оставшемся без авиасообщения, в 2023 году нужно порядка 2 млрд рублей.

Такую цифру назвал глава республики Крым Сергей Аксенов в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя 17 марта. Он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить Крыму и Севастополю в 2023 году еще порядка 2 млрд рублей — по четыре МРОТ (минимальный размер оплаты труда) на каждого работника туристической отрасли.

Севастополю из этой суммы должна достаться четвертая часть.

«В этом году мы попросили выделить средства из федерального бюджета, чтобы выплатить помощь нашим участникам туристической отрасли. Это около 500 млн рублей. По четыре МРОТ мы рассчитываем, что мы сможем выплатить, чтобы в этом сезоне поддержать те выпадающие доходы, которые, очевидно, будут», — пояснил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире телеканала СТВ 23 марта.

В 2022 году на поддержку турбизнеса крымского полуострова правительство РФ выделяло из резервного фонда 1,6 млрд рублей.

С 24 февраляпрошлого года аэропорт Симферополя закрыт для приема гражданских судов на фоне проведения специальной военной операции на Украине. В Крым попасть можно только наземным транспортом.