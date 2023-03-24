Качество связи в некоторых районах обещают улучшить

Директор департамента цифрового развития Александра Осипова пообещала, что качество связи в некоторых частях города заметно улучшится после одобрения 23 марта правительством Севастополя постановления «Об утверждении методики расчета тарифов на дополнительные платные услуги, предоставляемые государственным автономным учреждением «Цифровой Севастополь» – многофункциональный центр предоставление муниципальных и государственных услуг в городе Севастополе».

Постановление предусматривает возможность предоставления ГАУ «Цифровой Севастополь» дополнительных платных услуг по технологическому присоединению к элементам телекоммуникационной инфраструктуры.

– Имеются в виду 52 антенно-мачтовых сооружения двойного назначения.

На текущий момент, у нас уже 7 вышек передано в МФЦ и в ближайшее время начинается размещение оборудования оператором, – сказала А.Осипова.

Она перечислила села Сахарная головка, Полюшко, Передовое, а также улицы Павличенко, Глухова, Пролетарскую, Челнокова.

«Будут заключены договоры на размещение базовых станций на опорах двойного назначения. Соответственно, ожидается значительное улучшение качества связи в указанных районах», – заверила А.Осипова.