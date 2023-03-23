В ТЮЗе поставят «Морской праздник в Севастополе»

К 240-летию Севастополя и Черноморского флота в Севастопольском театре юного зрителя поставят спектакль по пьесе Нестора Кукольника «Морской праздник в Севастополе».

Представление нового проекта состоялось 23 марта в Морской библиотеке. Не случайно там – в драматическом произведении действие начинается именно в Морской библиотеке.

Нынешний ее руководитель Николай Краснолицкий и является инициатором постановки спектакля. Еще и потому, что один из первых экземпляров книги, датированной 1853 годом, и по сей день хранится в библиотечном фонде.

Само произведение посвящено событиям XIX века, блистательной победе П.С.Нахимова в Синопсклм сражении 30 ноября 1853 года.

Это патриотическая история о молодых флотских офицерах, мечтающих о громких военных победах, вдохновленных рассказами о героике морских баталий.

И вот их час настал! Один из персонажей пьесы Алексей, выйдя в море, оставляет на берегу невесту Ольгу, дочь ветерана морских сражений. Ее отец как раз собирался благословить молодых, но... На протяжении всего спектакля зрителей ожидает драматический рассказ о том, как сложились судьбы героев.

Автор инсценировки – заслуженный деятель искусств АРК Аксинья Норманская, режиссер-постановщик заслуженный артист Севастополя Данил Высоцкий, руководитель постановки — заслуженный деятель искусств Севастополя Людмила Оршанская, музыкальное оформление – заслуженного деятеля искусств Севастополя Ирины Кузнецовой, художник по свету — заслуженный работник культуры Севастополя Алексей Майко.

– Пьеса пронизана самыми разными чувствами: романтикой и жаждой подвига, любовью, горечью разлуки, ожиданием, страхом, печалью... Все это наверняка найдет отклик у аудитории, которой мы адресуем будущий спектакль. Я говорю о молодежи, подростках, с которыми мы ведем разговор на тему исторического прошлого Севастополя уже на протяжении трех спектаклей, – рассказала Л.Оршанская.

Особое внимание будет уделено художественному оформлению, чем занимается постановочная группа во главе с художником-постановщиком театра, заслуженным деятелем искусств Севастополя Татьяной Карасевой.

Она уже теперь разработала сценографию будущего спектакля и прямо на презентации показала макет, на котором можно проследить художественную трансформацию сценического пространства от фронтона Морской библиотеки до колоннады Графской пристани, куда в финале пьесы и возвращается с победой на турками черноморская эскадра.

Общую атмосферу тех событий прямо в читальном зале библиотеки постарались передать и артисты театра, которые, правда, пока со шпаргалками, сыграли несколько сцен будущей постановки. В сценах задействовали заслуженных артистов Севастополя Д.Высоцкого, Елизавету Бессокирную, Анну Алфимову. Александра Безродного.

Не будем раскрывать перипетий сюжета, скажем лишь, что у спектакля счастливый конец, а, значит, зрителям после просмотра гарантировано хорошее настроение и возвышенность чувств.

По словам директора театра Андрея Маймусова, выход спектакля готовится к 13 мая, премьерные показы состоятся в основном здании СевТЮЗа на Гагарина,16.

Известно также, что «Морской праздник в Севастополе» войдет в постоянный репертуар театра. Кроме того, руководство театра рассчитывает продолжить осваивать новой театральной работой городские локации — территории Матросского бульвара, Малахова кургана, Михайловской батареи, где «Морской праздник в Севастополе» наверняка будет восприниматься еще более ярко и прочувствованно.