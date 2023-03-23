В МВД рассказали об особенностях выхода россиян из гражданства Украины

Заявление граждан России о прекращении украинского гражданства будет недействительным в случае использования паспорта гражданина Украины. Подать повторно его можно через 10 лет, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

В ведомстве отметили, что граждане РФ, которые подали заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины, будут обязаны не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины, в том числе не получать и не использовать паспорт гражданина Украины, за исключением случаев, когда эти действия совершаются в целях прекращения гражданства Украины.

«Если это требование будет нарушено, заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины будет считаться недействительным, а гражданин РФ — имеющим гражданство Украины. Повторно с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданин Российской Федерации сможет обратиться по истечении 10 лет», — сказали в пресс-центре.

Президент России Владимир Путин 18 марта 2023 года подписал закон, который дает право всем без исключения гражданам России, имеющим украинское гражданство, подать заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины. Они будут считаться не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими указанного заявления. Такая мера позволит трудоустраиваться в государственные и муниципальные органы, обучаться в образовательных организациях, предусматривающих допуск к государственной тайне.

Ранее такую возможность имели только жители Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Закон вступает в силу 17 июня 2023 года. Порядок подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины, перечень представляемых вместе с ним документов, форма данного заявления будут определены МВД России.