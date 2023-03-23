Уточнили количество россиян

Росстат уточнил численность населения России по состоянию на 1 января 2023 года: сейчас в нашей стране проживает 146 447 424 человека. Из них в Южном федеральном округе — более 16,6 млн человек.

В сообщении Ростатата говорится, что при подсчете учитывались данные Всероссийской переписи населения 2021 года. При этом в статистику пока не вошли четыре региона: ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Согласно статистическим данным, городское население составляет 109 655 563 человека, сельское — 36 791 861.

Самое большое количество россиян живет в Центральном федеральном округе — 40 240 256 человек. На втором месте — Приволжский (почти 28,7 млн человек). Почти одинаковое количество человек насчитали в Сибирском (СФО) и Южном федеральных округах (ЮФО).

Так, в СФО живет 16 645 682 человека, а в ЮФО — 16 642 052.

Из 16,6 миллионов южан 556 304 человека живут в Севастополе и 1 915 646 — в Республике Крым.

В целом, если сравнить уточненные данные с цифрами на 1 января 2022-го (146,9 млн), число жителей в РФ за минувший год снизилось на 555 тысяч человек.