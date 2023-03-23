Упрощен порядок размещения летних кафе

Правительство РФ включило веранды летних кафе в перечень объектов, для размещения которых не нужно оформлять права на земельные участки. Владельцы ресторанов или кафе могут оборудовать площадку, примыкающую к основному зданию, без дополнительных процедур.

«Это станет возможным при условии, что земля под новыми посадочными местами находится в государственной или муниципальной собственности и ранее не была предоставлена под другие цели. Данная мера позволит поддержать предпринимателей, работающих в сфере общественного питания», – говорится в постановлении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Предполагается, что новая мера поможет быстрее проводить капитальный или текущий ремонт зданий. Ведь, согласно постановлению, теперь можно размещать технику и стройматериалы ближе в месту проведения работ.

В начале марта на заседании правительства Севастополя было решено до конца 2023 года освободить летние кафе от арендной платы. По мнению предпринимателей, отрасль общественного питания оказалась одной из наиболее пострадавших. Связано это со снижением туристического потока из-за отсутствия авиационного сообщения с материком.