Суд признал незаконным бездействие департамента сельского хозяйства

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя до сих пор не внес изменения в схему размещения НТО. Теперь выполнять свои обязанности им придется уже по решению Арбитражного суда.

В Севастополе есть утвержденный порядок и схема размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Предприниматели обращаются в департамент сельского хозяйства, который и принимает решения. Вместе с тем, административный регламент, устанавливающий порядок предоставления указанной государственной услуги, до настоящего времени департаментом не разработан и не утвержден, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура уже вносила представление об устранении нарушения, однако ничего не изменилось. В итоге сегодня, 23 марта, дело было заслушано в Арбитражном суде Севастополе. Иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме.



В Схему размещения периодически вносятся изменения — последняя корректировка произошла в феврале 2023 года. Сейчас она включает 1846 нестационарных торговых объектов. Также существует реестр незаконно размещенных НТО, которые необходимо демонтировать.

