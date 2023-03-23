Севастопольская школьница стала призером Всероссийской олимпиады

Об этом сообщил на своей странице в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Заключительный этап этих весьма сложных многоступенчатых соревнований состоялся в Москве.

Для девушки это означает не только получение престижного диплома, но и право поступать в профильные государственные вузы Российской Федерации без вступительных испытаний.

Как сообщается, Э.Рутковская увлекается французским языком, математикой и литературой.