Севастополю разработают дизайн-код

В декабре прошлого года департаментом архитектуры и градостроительства был заключен контракт с московской фирмой «Бюро Atlas» на разработку дизайн-кода Севастополя. Непосредственно предметом разработки стало формирование типологии информационных конструкций, вывесок и элементов фасадов, допустимых к размещению в городе Севастополе.

Командировка за ценными указаниями

В департаменте архитектуры 22 марта состоялась встреча профессионального сообщества города и разработчиков компании-исполнителя. Бюро Atlas представляла руководитель проектов компании Елена Трубина.

Она рассказала, что в рамках выполнения контракта уже собрана исходная информация, выделена морфология городской застройки. Сейчас группа специалистов приехала в Севастополь для непосредственной работы на месте.

- Никаких проектных решений пока у нас нет. Мы приехали в командировку познакомиться с городом. Провели большую предварительную работу. Нуждаемся в ценных указаниях от профессионального сообщества Севастополя, – отметила Е.Турбина.

Она напомнила, что дизайн-код — это стратегический документ развития города. В предмете договора с Бюро Atlas специалисты будут работать с вывесками, афишами, перетяжками, рекламой, внешним обликом фасадов зданий всей территории города. Перед ними поставлена задача – подчеркнуть и раскрыть природную и архитектурную уникальность Севастополя, ни в коем случае не нарушая уже сложившийся облик.

Е.Турбина отметила богатую историю и культурное наследие, уникальный ландшафт и природу нашего города, особо выделила характерные архитектурные элементы как подпорные стены, сохранившиеся дореволюционные строения, а также неповторимую послевоенную архитектуру. Из вызовов специалист назвала массовые придомовые пристройки, диссонирующие застройке конструкции балконов, навесов, козырьков. Больше всего москвичей шокировала применяемая повсеместно в городе штукатурка каменного фасада. В целом, по ее словам, их задача состоит в том, чтобы расчистить фасады зданий, вытащить их на передний план, раскрыть аутентичность, самобытность севастопольской архитектуры.

Главное, под одну гребенку не заполировать

В связи с тем, что работа по созданию дизайн-кода находится в начальной стадии, обсуждать на встрече оказалось нечего. При этом председатель Союза архитекторов Севастополя Сергей Комаров напомнил о необходимости проведения зонирования, а также о том, что в советский период каждый район Севастополя имел свое лицо. «Так уж сложилось исторически», – подчеркнул архитектор. Кроме этого он привел в пример градостроительную политику Санкт-Петербурга.

- Если тебя ночью сбросят с вертолета и ты приземлишься, то сразу поймешь, где находишься: на Васильевском острове, на Петроградке и ли где еще. Потому что там все продумано и выверено до мелочей, – образно высказался С.Комаров.

«Ленинградский» опыт по душе и депутату, председателю постоянной комиссии по градостроительству и земельным вопросам Вячеславу Горелову. О чем он также сообщил московским специалистам. Депутат напомнил, что попытки предыдущих разработчиков создать неповторимый облик Севастополя провалились.

- Они взяли и весь Севастополь заполировали под одну гребенку. Принципиально важная вещь, у нас есть центр города — историческое поселение — это одна история. Окраина — это другая. Никакого модерна в центр города тащить не надо, его необходимо сохранить таким, каким он был в дореволюционный период и вплоть до послевоенного восстановления, – считает В.Горелов.

Без дизайн-кода не обойтись

- Нам необходимо подготовить такой продукт, который был бы применим для нашего города и не вызывал бы критики, – уточнил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Максим Жукалов.

Он сообщил, что результат этой работы ляжет в основу нормативно-правовых актов, которые будут действовать на территории города при рассмотрении вопросов по согласованию архитектурно-градостроительного облика объекта.

- Данный документ станет основным в принятии решений о возможности выдачи разрешений на строительство. Если не будут соблюдаться требования к регламентам, связанным с проектированием не только конструктивных характеристик здания, но и его внешним видом — это будет основанием для отказа, – отметил чиновник.

Дизайн код установит критерии оценки допустимости или недопустимости размещения строений. Это коснется в том числе и многоквартирных жилых домов. При этом к объектам индивидуального жилищного строительства в части архитектурно-градостроительного облика будут подходить индивидуально.

Работы по разработке дизайн-кода Севастополя должны завершиться в июле.

Справка. Дизайн-код — это инструкция, которая объясняет, как можно размещать и оформлять вывески, фасады, входные группы, рекламные конструкции, киоски, дорожные знаки, уличную мебель, окна, кондиционеры, освещение и пр.

Основная задача подобного документа состоит в том, чтобы дать общие правила и облегчить понимание между всеми, кто влияет на облик населённого пункта: предпринимателями, архитекторами, муниципалитетом, застройщиками. Дизайн-код помогает преобразить городскую среду, определив целостную картину городского пространства с учётом его идентичности.

Сегодня во многих городах России работают правила размещения вывесок, причем, иногда у каждого района или даже дома есть свои собственные правила.