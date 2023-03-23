По ночам грабил кофейни и магазины

Молодой севастополец по ночам проникал в магазины и кофейни, разбивая окна и входные двери. Злоумышленник воровал деньги и тратил их на развлечения.

«18-летний местный житель, ранее судимый за кражи, действуя самостоятельно, а в одном из эпизодов – вместе с подельником, в ночное время руками и ногами разбивал окна и входные двери в помещениях магазинов и кофеен, тайно проникал внутрь, похищал кассовые ящики с выручкой и скрывался», – сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Его подозревают в семи подобных преступлениях. Ущерб предпринимателям причинен на сумму более 200 тысяч рублей.

На данный момент фигурант уголовного дела находится под домашним арестом.