Открыли памятную доску участнику специальной военной операции

Он погиб, спасая своих сослуживцев, при выполнении боевых задач обеспечения группировки российских сил на Мариупольском направлении.

Доску открыли под звуки оркестра штаба Черноморского флота. Завершилось мероприятие прохождением роты почетного караула.

На торжественной церемонии присутствовали родственники героя, представители органов местного самоуправления, военнослужащие соединения десантных кораблей и экипажа корабля, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.