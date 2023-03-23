Новая дорога к Крымскому мосту из Краснодара готова на 50%

Дальний подход к Крымскому мосту, строительство которого ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», разгрузит федеральную трассу А-289 и сократит время в пути из Краснодара. Все работы будут закончены в 2024 году.

«В настоящее время готовность дальнего подхода к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края составляет 50%. Причем строительно-монтажные работы ведутся круглосуточно. Запуск движения позволит вывести транзитный транспорт с трассы А-289, проходящей через населённые пункты. В летние месяцы водители тратят на проезд этого участка до пяти часов. После завершения работ добраться от Краснодара до Крымского моста можно будет за два часа», — сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Существующий маршрут А-289 протяженностью 151,7 км длиннее строящейся трассы почти на треть. Он проходит через целый ряд населенных пунктов Краснодарского края, при этом большая его часть — это двухполосная дорога с ограничениями скоростного режима до 60 км/час, где нет возможностей для обгона, что становится причиной пробок.

Дальний подход к Крымскому мосту будет четырехполосным, без светофорного регулирования и с разрешенной скоростью 90 км/час.

Протяженность новой дороги составит 119 км, в ее составе будет построено 10 разноуровневых развязок, которые обеспечат возможность съезда с трассы к населенным пунктам. В строительстве задействованы более 1,5 тысячи человек и свыше 780 единиц техники.

Западный обход Краснодара откроют раньше срока

Строительные работы на всем протяжении дальнего западного обхода Краснодара, который станет частью трассы М-4 «Дон», идут полным ходом. Открыть дорогу планируется на полгода раньше срока.

«Запустить движение в обход Краснодара можно будет уже в середине 2023 года, а не в конце, как мы планировали ранее. Таким образом, уже летом автомобилисты смогут сократить время в пути на юг, минуя Краснодар. Сейчас погода позволяет специалистам продолжить устройство дорожного полотна. Обход уже заасфальтирован на 90%, или на протяжении 46 км из 51,2 км», — отметил М.Хуснуллин.

М.Хуснуллин 17 марта 2023 года на совещании у Президента Владимира Путина по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя доложил, что с учетом строящегося участка до Крымского моста и реконструированной дороги по новым регионам Азовское море будет полностью взято в автомобильное кольцо в 2024 году.