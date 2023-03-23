Надземный переход будут устанавливать в ночь на 14 апреля

Монтаж пролетного строения пешеходного перехода на транспортной развязке «Ялтинское кольцо» должны выполнить за семь часов.

В соответствии с приказом департамента транспорта Севастополя, для производства работ по установке надземного пешеходного перехода на транспортной развязке «Ялтинское кольцо» будет перекрыто движение на дороге 67К-02 Севастополь – Инкерман. Временное ограничение движения будет действовать с 23.00 13 апреля до 6.00 14 апреля.

В настоящее время в районе будущего надземного пешеходного перехода почти закончена сборка его пролетного строения.