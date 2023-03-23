На месяц изменится расписание движения электричек

Изменения вводятся на период с 27 марта по 28 апреля в связи с ремонтно-путевыми работами на перегоне «Мекензиевы Горы – Инкерман-2». Сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.

В выходные дни поезда будут следовать по обычному расписанию.

Пригородный поезд № 6937 «Симферополь – Севастополь». Отправление со станции Симферополь на 45 минут позднее в 14.50 (вместо 14.05). Прибытие в Севастополь 17.03 (вместо 16.10).

Пригородный поезд № 6939 «Симферополь – Севастополь». Отправление со станции Симферополь на 15 минут позднее в 17.55 (вместо 17.40). Прибытие в Севастополь 20.00 (вместо 19.45).

Пригородный поезд № 6940 «Севастополь – Симферополь». Отправление со станции Севастополь на 49 минут позднее в 15.59 (вместо 15.10). Прибытие в Симферополь 17.46 (вместо 17.05).

Пригородный поезд № 6941 «Симферополь – Севастополь». Отправление со станции Симферополь на 6 минут позднее в 19.36 (вместо 19.30). Прибытие в Севастополь 21.32 (вместо 21.20).

Пригородный поезд № 6942 «Севастополь – Симферополь». Отправление со станции Севастополь на 14 минут позднее в 18.29 (вместо 18.15). Прибытие в Симферополь 20.31 (вместо 20.20).

Пригородный поезд № 6944 «Севастополь – Симферополь». Отправление со станции Севастополь на 12 минут позднее в 20.27 (вместо 20.15). Прибытие в Симферополь 22.11 (вместо 22.00).

Пригородный поезд № 7139 «Симферополь – Севастополь». Отправление со станции Симферополь на 5 минут позднее в 16.05 (вместо 16.00). Прибытие в Севастополь 18.02 (вместо 17.50).

Пригородный поезд № 7140 «Севастополь – Симферополь». Отправится со станции Севастополь на 5 минут раньше в 13.40 (вместо 13.45). Прибытие в Симферополь 15.17 (вместо 15.18);

Пригородный поезд № 7206/7205 «Севастополь – Евпатория Курорт». Отправление со станции Севастополь на 13 минут позднее в 17.38 (вместо 17.25). Прибытие в Евпаторию Курорт 20.32 (вместо 20.12);

Пригородный поезд № 7216/7215 «Евпатория Курорт – Севастополь». Отправится со станции Евпатория Курорт согласно действующему графику в 17.18. Прибытие в Севастополь 20.25 (вместо 20.11).