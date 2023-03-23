Фестиваль «Мартыновский овраг» пройдет без исторической реконструкции

Традиционное памятное мероприятие в Мартыновском овраге 26 марта пройдет по сокрвщенной программе, без театрализованной реконструкции.

В этом году мероприятие посвящено 105-й годовщине образования 25-й стрелковой ордена Ленина Краснознаменной дивизии и 81-й годовщине парада, проведенного в Мартыновском овраге в честь создания дивизии.

Отмену реконструкции в Музее героической обороны и освобождения Севастополя объяснили действующими в городе ограничениями на проведение культурно-массовых мероприятий, из-за чего привычную программу сократили.

Теперь главным событием станет мероприятие «Живая аллея героев», в котором примут участие севастопольские школьники, а также митинг-реквиема перед гротом, в котором в годы Великой Отечественной войны располагался командный пункт 25-й Чапаевской дивизии.

Напомним, что 25-я стрелковая дивизия – одно из первых регулярных соединений Красной Армии, образованное 22 марта 1918 года.

На территории Мартыновского оврага с ноября 1941-го по июнь 1942-го находился командный дивизии.

24 марта 1942 года, воспользовавшись относительным затишьем на фронте, советское командование для поднятия боевого духа бойцов организовало проведение военного парада, посвященного 24-й годовщине со дня основания дивизии, в непосредственной близости от переднего края обороны.

На мероприятие приглашают жителей и гостей города. Место проведения – Инкерман, Мартыновский овраг, Цыганская балка, 3-й кордон Мекензиевского лесничества.

Добираться можно на общественном транспорте до конечной остановки маршрута №103, далее своим ходом по указанной схеме расположения или на собственном автомобиле (GPS-координаты: 44.622288°N 33.641979°E).

При планировании поездки на личном автотранспорте просят учесть, что организованной парковки непосредственно у места проведения мероприятия нет.

Начало – в 12.00.