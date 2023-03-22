За серию преступлений несовершеннолетнему назначили условный срок

Суд в Симферополе назначил условный срок подростку, который угнал несколько автомобилей и украл в магазине 40 товаров. Также он избил неизвестного мужчину, забрав у него ценные вещи.

На суде был оглашен список преступлений, в котором обвинялся несовершеннолетний житель Симферополя. Сначала молодой человек угнал «Жигули» (ВАЗ 2107) и врезался на машине в лестницу. Затем избил мужчину и забрал у него ценные вещи. Следующее дело злоумышленника — угон «Лады Приоры». Чтобы угнать машину, он камнями разбил переднее стекло, покатался и продал за 100 рублей найденные в багажнике усилитель звука, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Симферополя РК.

Но на этом подросток решил не останавливаться.

«Он похитил в магазине мобильные телефоны, блютуз гарнитуры, наушники, музыкальные колонки, МР3 плееры, фитнес-браслеты – всего около 30-40 товаров. Реализовав все в ломбарде, получил денежные средства», – говорится в сообщении суда.

Затем молодой человек снова вернулся к угону автомобилей, но уже в компании друзей. Со своими знакомыми он угнал «Ладу» (ВАЗ 2110). Долго покататься у них не получилось: замкнув провода зажигания они завели двигатель и очень скоро во что-то врезались. Автомобиль бросили на обочине. Уже через два дня компания угнала еще одну машину — ВАЗ 2106. Замок вскрыли маникюрными ножницами и поехали в центр города. Впрочем, далеко уехать не удалось — друзей остановил экипаж ДПС.

В итоге суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.