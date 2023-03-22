Воспользовался забывчивостью девушки и украл у нее рюкзак

Балаклавские оперативники задержали злоумышленника, который украл женский рюкзак с содержимым на 47 тысяч рублей. Девушка забыла его во дворе после ссоры с парнем.

Вечером после ссоры со своим парнем 23-летняя девушка купила шампанское и выпила его на улице. Потом она отправилась домой, забыв на скамейке свой рюкзак. В нем находились документы, музыкальная колонка, планшетный компьютер, беспроводные наушники, солнцезащитные очки и духи, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Это увидел 43-летний местный житель, злоупотребляющий алкоголем. Сумку он решил не отдавать, а оставить себе. Часть похищенных вещей он успел сбыть своим знакомым.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

