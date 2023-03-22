Во флотском театре сыграют капустник

К Всемирному Дню театра в Севастопольском драмтеатре имени Бориса Лавренева Черноморского флота сыграют театральный капустник. Какой по счету, в театре уже сбились со счету, пятый или, может быть...

— Прежде неизменным постановщиком капустников в театре была Оксана Борисовна Осипова. У нее было свое видение и свой стиль. Мы сделали несколько иначе, предоставив каждому артисту возможность привнести что-то свое. Спектакль будет идти по написанному сценарию, но каждый исполнитель сможет почувствовать себя режиссером, предложив свои шутки, придумки и добавления. Что-то утрировано, что-то выдумано, что-то было, но не в нашем театре, — рассказал идейный вдохновитель нынешнего капустника артист театра Виталий Максименко.

Проще говоря, творчество получилось коллективным и абсолютно демократичным.

Основная тема капустника не меняется — это жизнь театра, с подмеченными годами казусами и приколами. Так хорошо знакомыми артистам, но, как правило, скрытыми от глаз зрителей.

И вот «ву а ля», прочувствуйте нюансы творческого процесса, узнайте, из чего и как вяжется меланжевое полотно спектакля.

За несколько дней до спектакля представителей СМИ пригласили на репетицию, чтобы показать формат и еще потому, что новым создателям традиционного капустника работать над ним было ужасно интересно и теперь невтерпеж показать, что получилось.

А еще это первая проверка на зрителях, которых артисты занятые в спектакле, с одной стороны должны как бы не замечать, а с другой — активно вовлекать в происходящее на сцене.

В том смысле, что будут переклички из зала на сцену и наоборот.

— Мы сыграем привычный репетиционный процесс, каким он бывает в театре. Но при этом мы не должны замечать зрителей, реагировать на их аплодисменты. Мы даже попросили билетеров на входе просить зрителей говорить потише, шепотом, как оно бывает, когда идет репетиция, — поделился В.Максименко.

Разумеется, все это будет почти взаправду, но все же не всерьез, с намеками и поддевками, укладывающимися в рамки дозволенного и разумного.

Капустник составлен из пяти отрывков из спектаклей, которые прежде шли на флотской сцене: «Ромео и Джульетта», «Рыцарские страсти», «Холостяки и холостячки» (это спектакль поставлен в рамках «Театральной лаборатории» и шел на сцене всего один раз), «Я жду тебя на Графской» и «Амуры в снегу» (тут налицо маленькое лукавство, спектакль до сих пор значится в репертуаре театра).

Что касается сценических импровизаций, то их никто не отменял, они очень даже возможны, когда на сцене появляется любимый зрителями артист театра Илья Домбровский.

Он играет режиссера и вполне может себе, по словам В.Максименко, «выкинуть какие-нибудь там коленца».

Всего же в капустнике занято около 20 артистов.

Кстати, забавная традиция задействовать в спектакле руководство театра тоже сохранили. На этот раз на сцену выйдет директор театра Сергей Коновалов. Ну а кто еще лучше него сыграет роль... директора театра, да так, чтобы зритель поверил и ему было бы интересно.

Кстати, как раз интересность поставлена во главу угла новой постановки.

— Мы будем шутить, но аккуратно. Не безудержно весело, не разудало и не расхлябанно. Чтобы никого не обидеть и никого не зацепить. Мы постарались в этих отрывках сгладить все острые углы. Время сейчас такое, — резюмировал В.Максименко.

Осталось добавить, что премьера капустника намечена на 26 марта, начало в 18.30. Билеты уже в кассе театра.