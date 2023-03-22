В Джанкое уточнили ущерб от атаки беспилотников

Ущерб от атаки БПЛА в Джанкое устранят в кратчайшие сроки. В результате инцидента были повреждены два частных и два многоквартирных дома.

Кроме того, из-за обломков БПЛА пострадали магазин, склад кормов для животных, частично — здание техникума, осколками посечен легковой автомобиль, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Благодаря слаженной работе наших сил ПВО нанесенные повреждения незначительны. Органы власти и ответственные службы контролируют ситуацию», — отметил С.Аксенов.

Ранее сообщалось, что после падения обломков были обрывы линий электропередачи. Также пострадал 33-летний местный житель, который с осколочным ранением доставлен в больницу.

Атака украинских БПЛА в Джанкое была отражена 20 марта. Целью всех беспилотников были гражданские объекты, поскольку никаких военных объектов вблизи нет. При этом в каждом аппрарате была взрывчатка и шрапнель, сообщил утром 21 марта советник главы республики Олег Крючков.