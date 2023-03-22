Утреннюю атаку беспилотников отбили

«Ранним утром наш флот отбил атаку надводных беспилотников. В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали. От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина 2, в доме Москвы повыбивало стекла. Люди не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове», – сообщил глава города.

Ранее в правительстве Севастополя подтвердили закрытие рейда и приостановку движения морского пассажирского транспорта. В целях компенсации на площади Нахимова и на площади Захарова организовали движение автобусов на Северную сторону и обратно.