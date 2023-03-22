Цветники на центральных клумбах оформят в морской тематике

Цветочные узоры на севастопольских клумбах в наступающем сезоне будут посвящены морской символике. Об этом 21 марта на аппаратном совещании в правительстве Севастополя рассказала начальник производственно-технического отдела ГБУ «Парки и скверы» Елена Татаринцева.

По ее словам, при декоративном цветочном оформлении города в этом году будет использовано порядка 200 тысяч цветочных культур: однолетних и многолетних. Среди них Е.Татаринцева перечислила сальвию, агератум, бегонию, портулак, тагетис, петунью.

— В этом году художественная концепция летнего оформления Приморского бульвара будет соответствовать морской тематике. Рисунки разработаны в едином стиле, будут чередоваться в определенном ритме морские символы, которые будут сменять друг друга по цветовой окраске, — пояснила Е.Татаринцева.

В цветочном оформлении вазонов используют петунью, ипомею и колеус. На автомобильных развязках обещают высадить устойчивые к дыму тагетис, портулак и сеткреазию.

По такой схеме разобьют цветники в Ленинском, Гагаринском и Нахимовском районах.