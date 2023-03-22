Симферопольца за госизмену отправили на 12 лет в колонию

Вступил в силу приговор в отношении жителя Симферополя Станислава Стеценко, который выполнял задания спецслужб Украины. За информацию о полетах российской военной авиации над Крымом он получил 1300 долларов.

Сотрудничать с украинской разведкой С.Стеценко начал еще до СВО. С помощью специального антенного и приемного оборудования он узнавал информацию о полетах авиации и передавал сведения по защищенному мессенджеру, сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

С.Стеценко задержали в июне 2021 года. В декабре 2022 года Верховный суд Республики Крым признал его виновным в государственной измене и приговорил к лишению свободы на 12 лет с ограничением свободы на один год. Отбывать основное наказание он должен в колонии строгого режима.

Вчера, 21 марта уголовное дело было заслушано в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции в Сочи. Приговор оставлен без изменений.