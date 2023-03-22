В СевГУ разработали образовательную платформу для неуспевающих школьников седьмых-девятых классов. Предполагается, что она поможет им за один-два месяца восстановить знания и подготовиться к ОГЭ.

Каждый курс состоит из серии коротких видеоуроков, всего по пять-семь минут. Будут охвачены все темы с первого по девятый класс. Если школьник упустил какой-либо материал на этапе пятого-седьмого класса, а учится в восьмом-девятом, то он может зайти в нашу систему по своему желанию, либо рекомендации педагога и вернуться к пропущенной теме,- рассказала заведующая кафедрой «Развитие образовательных систем» Татьяна Кокодей.

Ведут видеоуроки профессиональные педагоги-предметники, среди них и преподаватели Севастопольского госуниверситета. Чтобы понять, насколько материал усвоен, обучающимся предложена система проверочных тестов по каждой пройденной теме. Подтянуть свои знания таким образом школьники смогут по математике, русскому и английскому языкам, истории и географии.

Система будет запущена 1 апреля, сейчас она работает в тестовом режиме. В перспективе планируются разработать аналогичную систему, предназначенную для подготовки школьников к ЕГЭ, сообщили в пресс-службе СевГУ.