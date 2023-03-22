Настольные игры — возвращение в реальность

Игры, которые играют за столом, существуют уже не одно тысячелетие. Казалось бы, век компьютеризации должен был бы отправить их в архив, но этого не произошло. Преимущества настольных игр перед компьютерными оказались очевидными и востребованными.

Для чего нужны настольные игры, и какую пользу они могут принести современному «продвинутому» и «модернизированному» человеку, — об этом «Севастопольская газета» побеседовала с Кириллом Морозовым — владельцем магазина настольных игр SevGames.

— Заметили ли вы, что сегодня реальное общение между людьми сводится к катастрофическому минимуму? — упреждает вопрос К.Морозов, тем самым обозначая основной смысл хобби, которое в свое время захватило и его. С тех пор он убежден, что настольные игры — это возвращение из виртуального мира в реальный.

— Поначалу нашим шуточным девизом было: «Оторвем детей от компьютера!» — рассказывает он.

Для самого К.Морозова увлечение началось лет двенадцать назад, когда однажды сестра привезла из Москвы несколько настольных игр.

— «Монополию», «Эрудит» и «Лото» мы знаем с детства. А она привезла и подарила новую игру — «Цивилизация». Мы играли в нее в компьютерном варианте, а тут игра появилась на столе. Пластиковых солдатиков можно было передвигать по полю, а партнерами по игре становились не абстрактные партнеры, а живые люди, — рассказывает наш собеседник.

Играем с семьей, играем с друзьями

Разумеется, современные настольные игры построены иначе, чем «Монополия» или «Эрудит», то есть не по принципу, «брось фишку — сделай ход». Теперь каждая игра имеет свой сюжет, иногда соотносимый с книжным. Как, например, в «Зельеварении», сопоставимом по сюжету с романом о Гарри Потере. Игроки собирают всяческие зелья и снадобья по определенной многоуровневой и весьма интересной схеме.

А очень веселая игра под названием «Свинтус» сродни карточной игре «Бридж» или «101», где в основе также нужно избавляться от карт, сбрасывая их цвет на цвет или цифра на цифру.

По словам К.Морозова, наибольший интерес настольные игры вызывают у людей от 25 до 40 лет. Еще одно наблюдение связано с вовлечением в игры активно играющими взрослыми своих подросших детей.

Наш собеседник может рассказывать о настольных играх много и в деталях, с мыслью о том, что это так здорово — собраться вечером или в выходной день семьей или с друзьями за игровым столом. Из этой увлеченности и появилось его собственное желание популяризировать такую форму проведения досуга. Сначала создали интернет-магазин, потом пришли к организации игротек, с приглашением гостей и предложением поиграть в принесенные игры. Кстати, в настольные игры можно поиграть в библиотеке на улице Николая Музыки или в антикафе Mircwood, что на Большой Морской, 41. А если вспомнить допандемийные времена, тогда в ТРЦ на «Муссоне» даже провели фестиваль, который посетили примерно 400 человек.

«Каркассон», «Колонизаторы» и «Билет на поезд»

Настольных игр иностранного и российского производства великое множество. Каждое издательство старается придумать что-то новое и необычное: в некоторых играх сюжет основан на добыче природных ресурсов, в других — на строительстве железнодорожных путей.

В основе любой игры — соревновательный принцип: кто-то выигрывает, а кто-то — наоборот. Есть игры кооперативные, когда выигрывает или проигрывает вся команда. Тогда и поражение не столь обидно.

Каждую неделю в мире появляются новые игры: попробуй уследи. Тройка самых популярных игр после «Монополии» и «Мафии» — это, наверное, «Каркассон», «Колонизаторы» и «Билет на поезд».

— «Каркассон» — уже, можно сказать, классика. Смысл игры состоит в выстраивании поля в виде квадратиков местности, которые выкладываются по очереди из коробки и стыкуются на столе по принципу пазлов. На квадратиках нарисованы замки, поля, дороги. Игроки занимают эти территории и получают за это очки, — рассказывает К.Морозов.

Интересно, что по этим трем играм даже проводятся чемпионаты мира, а в Севастополе (было время!) даже проводили отборочные турниры, а победители ездили в Москву на финальные игры.

Игра «Колонизаторы» тоже собрала большое количество мировых премий.

— Это та же «Цивилизация», но без войнушек, игра позволяет развиваться, получать ресурсы и тратить их на постройку поселений, зарабатывая тем самым очки.

«Билет на поезд» — это про железные дороги, на игровом поле присутствует огромная карта Европы, на которой и надо соединять города и перегоны, — поясняет К.Морозов.

По его словам, большинство игр доступно для всех возрастов, начиная с восьми лет. Есть игры образовательные, которые учат быстро читать, считать, думать, есть на развитие реакции, воображения, ассоциаций. Одна из самых популярных игр — «Диксит» в 2010 году получила мировую премию «Игра года» и до сих пор является настоящим лидером продаж.

Еще на одном стеллаже магазина выставлены игры, которые наш собеседник обычно не предлагает, за ними приходят сами. Среди них «Игра престолов».

— Неподготовленного человека такими играми можно напугать, не каждый готов изучать такое количество правил и тратить около часа на одну только подготовку к игре, а затем играть по пять-шесть часов с перерывами разве что на еду. Зато есть игры с минимумом правил, в которые можно играть большой компанией после застолья. Есть игры со скрытыми ролями, где игроки не знают, кто есть кто, и их задача — вычислить соперников, — рассказал владелец магазина.

Цена-коробка

Как и сами игры, цены на них разнятся и зависят от наполнения. По словам К.Морозова, чем больше коробка, тем выше цена.

Средняя игра стоит от тысячи до двух. Маленькие карточные игры — от 300 рублей, большие с полем и фишками — 2-3 тысячи. Если внутри коробки есть пластиковые миниатюрки, то цена возрастает до 5 и даже до 15 тысяч рублей.

Начать с проката

Начать К.Морозов предлагает с уже названной тройки самых популярных игр. В магазине есть прокат, то есть перед покупкой игру можно взять в прокат и попробовать поиграть.

— Мы решили сделать прокат игр, что дает возможность попробовать перед покупкой. Есть еще одна возможность попробовать приобщиться — прийти в антикафе, где раз или два раза в месяц устраивают игротеки.

Кстати, во время нашего разговора собеседнику позвонили и спросили о наличии конкретной настольной игры.

— Завтра закажем, послезавтра привезут. Приходите! — ответил он.

Кстати

Битва за Севастополь

Это еще одна настольная игра, которую удалось отыскать на бескрайних просторах интернет-магазина Wildberries. «Битва за Севастополь» — это игра-стратегия, в основу которой положены события второй героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

Игроки принимают стороны армий СССР и Германии, каждая сторона выбирает цели, которые должны быть достигнуты в ходе военных действий. Выигравшая сторона определяется путем подсчета победных очков. Каждая сторона получает под свое командование боевые отряды, которые моделируются на поле игровыми карточками и могут действовать вместе и поодиночке. Игра длится восемь раундов, в ходе которых обе армии стремятся выполнить поставленные боевые задачи и уничтожить максимальное количество отрядов противника.

Каждая партия становится уникальной, что позволяет снова и снова повторять игру, которая, помимо развития стратегического мышления, еще несет просветительскую функцию — разработчики «Битвы за Севастополь» сообщают, что в ее создании принял участие профессиональный историк.