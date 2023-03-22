Вручили премию президента

Владимир Путин вручил премию в области литературы и искусства за произведения для детей директору севастопольского хореографического ансамбля «Радость» Виктору Гоцуленко. Торжественная церемония награждения прошла в Кремле.

Вручая награду, президент отметил, что уже несколько десятилетий В.Гоцуленко занимается «сохранением и популяризацией среди детей народной хореографии» и способствует «эстетическому и патриотическому воспитанию».

В ансамбле «Радость» занимаются дети от 5 до 18 лет. В репертуаре коллектива много работ патриотического направления. А именно: «Мы – Севастопольцы!», «Колокола Херсонеса», «Дети войны», «Отважные моряки», «Я влюблен в тебя, Россия», «Россия вечная».

Также премией президента РФ для молодых деятелей культуры отмечен артист балета, и.о. ректора Академии хореографии Севастополя Сергей Полунин. Правда, в Кремль он приехать не смог.

«Еще один молодой, но уже признанный мастер, вписавший свои страницы в мировую историю хореографии,– это артист балета Сергей Владимирович Полунин. Только что-то я его не вижу», – произнес на вручении В. Путин.