На пожаре спасли человека, кота и попугая

Из горящей квартиры многоквартирного дома на улице Лоцманской сотрудники МЧС спасли человека, кота и попугая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю.

Пожар в одной из квартир многоквартирного дома произошел вчера, 21 марта. Оперативно прибыв на место, спасатели установили, что пожар происходит в квартире на четвёртом этаже. На балконе человек просил о помощи.

«Незамедлительно была поднята стрела автолестницы, мужчине помогли спуститься вниз и передали медицинской бригаде для осмотра – госпитализация ему не потребовалась. Параллельно велась эвакуация жильцов соседних квартир. На свежий воздух вывели 5 человек», – сообщили в пресс-службе.

Когда жизням людей уже ничего не угрожало, сотрудники чрезвычайного ведомства приступили к спасению домашних животных. Так, из дыма вынесли кота и клетку с попугаем. Питомцев передали хозяевам.