Компенсационное озеленение высадят на 14 территориях

ГБУ «Парки и скверы» заключили контракт на озеленение 14 городских территорий в рамках программы компенсационного озеленения.

Об этом 21 марта на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщила начальник производственно-технического отдела ГБУ «Парки и скверы» Елена Татаринцева.

По ее информации, первой озеленили улицу Генерала Хрюкина. По программе компенсационного озеленения планируется высадить более 200 деревьев и более 2 тысяч кустарников.

В рамках госзадания ГБУ «Парки и скверы» всего планируют высадить 400 деревьев, в том числе павловнии, туи, кипарисы пирамидальные, а также 500 кустарников — лавровишню, спирею, хеномелес.

В качестве примера уже выполненного таким образом озеленения Е.Татаринцева привела улицу Николая Музыки, где высажена аллея из павловний.

– Это дерево неприхотливое, быстро растет и очень устойчиво к болезням и вредителям, – рассказала специалист.

По словам руководителя, всю работу по выращиванию в закрытом грунте, высадке и уходу за зелеными насаждениями в ГбУ «Парки и скверы» выполняют около 70 работников, которых, по ее словам, явно недостаточно.

Губернатор Михаил Развожаев пообещал выяснить, как можно усилить данное направление, а также высказал пожелание поработать над перспективными схемами композиций и новых цветников на кольцах-развязках на Камышовском шоссе, которые в ближайшее время также потребуют озеленения.

Е.Татаринцева также рассказала, что на городских взошли посаженные осенью 2022 года тюльпаны. По оценкам специалистов, их цветение начнется в апреле, а в мае тюльпаны уже заменят летниками.