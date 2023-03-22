Атаку беспилотников на Севастополь отразили женщины

Два из трех надводных беспилотника, которые сегодня утром пытались поразить объекты в Севастополе, уничтожили женщины-военнослужащие. Их представят к наградам и дадут премии, сообщается на сайте Минобороны РФ.

«Все три аппарата уничтожены. На что хотел бы обратить внимание. Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной. Я хотел бы дать поручение представить девушек к наградам и в соответствии с нашими решениями выписать денежную премию за уничтожение объектов противника», – заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Сегодня ранним утром Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников. Было уничтожено три объекта — моряки вели огонь из стрелкового оружия. Также по воздушной цели отработало ПВО.