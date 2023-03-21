Вынесен приговор экс-председателю садового товарищества

Бывшему председателю садового товарищества «Топливник» в Инкермане вынесен приговор за присвоение 830 тысяч рублей. На земельный участок и жилой дом обвиняемой наложен арест.

В период с января по 2017 года по март 2018 года женщина получила в кассе товарищества 2,9 млн рублей. Два миллиона рублей она внесла за коммунальные услуги на банковский расчетный счет СТСН «Топливник», а оставшуюся сумму присвоила и распорядилась ею по своему усмотрению, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.



Балаклавский районный суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев условно. Также был удовлетворен гражданский иск товарищества о взыскании с виновной материального ущерба.