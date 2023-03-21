Всемирный день театра отметят премьерой, капустником и «Алыми Парусами»

Всемирный день театра ежегодно отмечают в Севастополе. Из года в год этот праздник объединяет артистов, сотрудников театров и многочисленных поклонников сцены. По тому, с каким трепетом и любовью севастопольцы ожидают этот день, можно смело утверждать, что город у нас по-настоящему театральный.

О том, как Всемирный день театра будут отмечать в этом году и как сейчас живут севастопольские театры, «Севастопольская газета» беседует с председателем Севастопольского отделения Союза театральных деятелей (СТД), заслуженным артистом России Евгением Журавкиным.

— Евгений Иванович, чем занимается региональное отделение СТД?

— Конкретно у нашего союза два основных направления: мы оказываем адресную помощь театральным деятелям — актерам, художникам, режиссерам, композиторам, а также финансово помогаем молодежи в реализации их индивидуальных творческих проектов, например, в создании авторского спектакля. Кроме того, СТД проводит под своей эгидой различные фестивали и конкурсы, и до недавнего времени мы не были исключением.

— Почему только до недавнего времени?

— Потому что в связи с внешними обстоятельствами мы во многом вынуждены пересматривать нашу деятельность. Севастопольцы, конечно, помнят, что в октябре прошлого года мы планировали провести очередной фестиваль «Словотворение», который уже полюбился и актерам, и зрителям. Однако из-за прецедента, связанного с подрывом Крымского моста, наше московское жюри не смогло к нам приехать. Тогда мы решили перенести «Словотворение» на 27 марта 2023 года. Но и теперь, в связи с недостаточностью и неопределенностью финансирования, снова вынуждены перенести фестиваль, теперь на будущую осень.

И все же «Словотворение» состоится: мы готовимся, актеры заряжены, площадки определены, фестиваль готовы принять в Севастопольском театре юного зрителя и во флотском театре. Остается дождаться поступления средств.

— Кстати, кто придумал этот фестиваль?

— Идея носилась в воздухе. Мы с моим заместителем Аксиньей Норманской как-то придумали его спонтанно, и он стал довольно популярным. Кроме того, фестиваль представляет собой большой интерес, там можно познакомиться с неожиданным творческим материалом, его интерпретацией, невозможной на большой сцене.

Это такой карт-бланш для молодых актеров, которые могут показать, чем душа болит за восемь-девять минут славы, преодолев свои страхи и представив себя по-новому.

— Знаю, что планировался еще один фестиваль.

— Да, и тоже на 27 марта, это фестиваль имени Аркадия Аверченко. Прежде он назывался ТОН, на который представлялись премьерные спектакли. Теперь же мы решили перевести его на более основательные рельсы, с приглашением серьезных столичных театральных критиков, которые бы профессионально оценили то, что мы делаем, дали рекомендации и советы. Но... проведение и этого фестиваля пришлось отложить. Причина опять же лежит в плоскости финансирования и отсутствия в городе достаточной поддержки, по большей части из-за особенностей сегодняшнего момента.

К тому же. есть люди, которые, как это ни странно, считают проведение фестивалей разбазариванием средств.

Но в прошлом году нам все-таки удалось провести музыкальный фестиваль «Пьеро», который подарил нам множество творческих открытий. Оказывается наши артисты просто потрясающе поют и танцуют. В городе есть силы для постановки полноценного мюзикла. Но для этого театрам нужно объединиться.

— Это сложно?

— Сейчас перед каждым театром стоят разные задачи. Да и творческие планы каждого театра весьма насыщенны.

Например, в прошлом году, только луначарцы сыграли более пятисот спектаклей: на основной и малой сценах, а также в Херсонесе.

Кроме того, у каждого режиссера есть своя творческая программа, которой он должен придерживаться. Так что пока мюзикл остается нашей мечтой.

— Вы говорили о сложностях момента, в чем это выражается?

— Все наши театры до сих пор переживают стрессовую ситуацию, связанную с началом СВО, с 24 февраля прошлого года мы все оказались в другой реальности, которой надо соответствовать.

Нам всем нужно было перестраиваться ментально и профессионально, тем более, что тогда и теперь к театрам обращено очень пристальное внимание: к нашим планам и к нашим сценическим работам. Кроме того, есть люди, которые требуют от нас чего-то совсем экстремального: запрета спектаклей, вычеркивания из репертуара некоторых имен.

Подчас это является откровенными поисками поводов, на которых можно поднять пену, хайпануть, таким сомнительным способом заявить о себе.

Должен сказать, что внутренних разногласий в театральных коллективах нет, но есть некие посторонние уколы, которые больно жалят и мешают работать. Со временем, думаю, у нас выработается иммунитет.

— А почему совместного практика отмечания Дня театра не прижилась?

— Действительно, пару раз мы отмечали этот на одной сцене какой-то совместной работой. Но это было большой проблемой, прежде всего для главных режиссеров. У каждого из них свое представление, как должен проходить праздник. Сейчас это совместное творческое движение сошло на «нет».

— Какие театральные работы последнего года вы считаете яркими творческими удачами?

— Такие спектакли есть в каждом театре. В Театре Луначарского отличная работа молодых актеров — спектакль «Не бойся быть счастливым». Флотский театр сбережно сохраняет и реставрирует старый репертуар, им трудно сейчас развиваться, поскольку с начала прошлой весны они находятся в разъездах с концертными программами, выступают перед бойцами в частях и госпиталях.

В ТЮЗе поставили спектакль «Алые паруса», что стало интересной попыткой прикоснуться к сложному жанру мюзикла. Не со всем в этом спектакле можно соглашаться, но однозначно, это достойная работа. Даже несмотря на то, что такой материал требует большей сцены и большего воздуха.

— И все же, чем порадуют театры зрителей в День театра?

— В театре Луначарского в этот день состоится премьера спектакля «Ретро» по пьесе Александра Галина. Это социально-семейная драма, поставленная в довольно редком в наше время жанре — драматический спектакль. Надеюсь, что у этого спектакля найдется свой зритель. Драмтеатр имени Бориса Лавренева Черноморского флота по традиции покажет всеми любимый театральный капустник. В Севастопольском ТЮЗе аж два раза дадут «Алые паруса».