В капстрое новый исполняющий обязанности директора

Вместо ушедшего с поста по собственному желанию Игоря Ахмедова на вакантную должность исполняющего обязанности директора департамента капитального строительства назначен Михаил Иванцив. Соответствующая информация размещена на сайте правительства Севастополя.

Игорь Ахметов вступил в должность и.о. директора капстроя в конце августе 2022 года вместо Иллариона Гапицонова, который покинул этот пост ради кураторства строительства и капитальных ремонтов на освобожденных территориях Старобельского района ЛНР и Мелитополя в Запорожской области.