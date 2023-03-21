Транспортную логистику к новому корпусу школы в Казачьей бухте будут дорабатывать

Движение транспорта к открытому 21 марта новому корпусу школы в районе бухты Казачья поручено доработать с учетом возникающих вопросов. Об этом зашла речь 21 марта на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил своему заместителю Павлу Иено по уже организованной временной схеме подвоза детей проследить за тем, что все необходимые знаки дорожного движения были установлены.

Еще одна задача — провести разъяснительную работу среди родителей и предусмотреть все возникающие вопросы.

— А дальше идем по нашему плану, по строительству объездной дороги вокруг всего комплекса, с дополнительной парковкой со стороны центрального входа школы, — распорядился глава города.

В новой школе учатся 1050 учеников первых, вторых и третьих классов. С открытием нового здания удалось разделить начальную и старшую школы.