Школу в Казачьей бухте открыли

Новая школа в микрорайоне Казачья бухта в Севастополе, где живут семьи военнослужащих, приняла первых учеников. В торжественной школьной линейке 21 марта принял участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Ранее Развожаев в ходе совещания, посвященного социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, представил образовательный кластер «Бухта Казачья» Президенту РФ Владимиру Путину. Тогда же глава города сообщил, что школу и детский сад в составе кластера планируется переименовать в честь 810-й отдельной бригады морской пехоты.

«Вся начальная школа образовательного центра „Бухта Казачья“ теперь будет в этом новом корпусе. Все [классы] получили свои собственные кабинеты, не надо будет никуда перемещаться. Очень важно, что с открытием нового корпуса весь образовательный центр полностью перешел в первую смену»,— сказал Развожаев.

По его словам, в новом корпусе будет большое количество секций дополнительного образования — спортивные направления, детский театр, шахматный клуб.

«Важно, что по всем стандартам все соблюдено, два спортивных зала, хореографический зал, библиотека. Все необходимое для организации учебного процесса в школе есть. Здесь достраивается еще два объекта: это поликлиника взрослая и детская и многофункциональный культурно-досуговый центр», — отметил губернатор, уточнив, что поликлиника будет сдана в эксплуатацию в этом году, а культурно-досуговый центр — в 2024 году.

Школа на 700 мест и детский сад на 280 мест построены врамках госпрограммы развития полуострова. Это уже третий учебный корпус образовательного центра и второй детский сад. Всего с 2014 года в Севастополе в рамках госпрограммы было построено четырнадцать новых детских садов, включая сад в Казачьей бухте, и шесть новых школ.