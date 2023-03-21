Севастопольская школа искусств примет первых детей в мае

Первых учеников в открытой 18 марта Севастопольской школе искусств примут уже в мае. Об этом сообщила назначенный руководитель учреждения Мария Костевич.

Она рассказала, что на девяти тысячах квадратных метрах школы располагаются 40 современные учебных аудиторий, из которых 15 — это аудитории живописи, а 12 — ремесленные, гончарные, макетные мастерские. Еще пять аудиторий отданы под компьютерные классы.

По словам М.Костевич, в ближайшее время школа распахнет двери для более 800 севастопольских детей.

Планируется обучение по пяти основным направлениям предпрофессиональной подготовки: дизайн, архитектура, декоративно-прикладное творчество, театр и хореография. По словам руководителя, они все для Севастополя уникальны, как предпрофессиональные.

Для примера М.Костевич привела хореографию, которая вроде бы везде преподается, однако предпрофессиональной подготовки по хореографическому творчеству в городе не было. Аналогично, по дизайну и архитектуре.

«Предпрофессиональная программа включает работу с одаренными детьми, прошедшими серьезный отбор. Наша основная цель – подготовить их к поступлению в профильные учебные заведения, этим программа отличается от общеразвивающих программ, которых тоже будет в школе немало. Это гончарное дело, римская мозаика, витражное искусство, эстрадный вокал и музыкальный театр, – сказала М.Костевич.

Она также сообщила, что в школу будут принимать детей в возрасте от 5,5 до 18 лет.

«В основном дети оканчивают общий курс обучения в 16 лет, потом у них есть еще два резервных года до момента поступления. Эти два года — 10-й и 11-й классы — дети также проведут в стенах школы, — пояснила директор школы.

По ее информации, набор пока еще не идет, прежде здание должно быть передано в дар городу.

В настоящее время активно идет вся оформительская работа. Кроме того, образовательное учреждение должно получить лицензию.

«Но думаю, что в конце весны первые наши развивающие программы сюда зайдут. Но предпрофессиональные программы начнутся строго с 1 сентября, поскольку по законодательству они включают 33 учебных недели», — продолжила М.Костевич.

В курс обучения входит целый набор дисциплин. Планируется, что дети будут проводить в школе три дня в неделю, в среднем по 4 часа в день.

По поводу штата сотрудников директор сказала, что штат сотрудников уже укомплектован, педагоги прошли жесткий отбор.

«Главное, на что я смотрела, чтобы человек сам состоялся в профессии. Например, на дизайн у нас претендует человек, который является автором проекта «Дневник севастопольского школьника». У нас есть заслуженные деятели культуры Крыма. Так, эстрадный вокал будет преподавать заслуженная артистка России Анна Масорина», — заявила директор.

На старте работы школы педагогов будет 18, они будут работать с группами детей по 10-12 человек. В 2027 году, когда школа выйдет на полную мощность, количество преподавателей увеличится до 45 или 47.

Экзаменационный отбор будущих учеников планируется проводить с привлечением городских экспертов из профессиональной среды.

«Думаем привлекать главных режиссеров наших театров», — анонсировала М.Костевич.

На вопрос о порядке приема детей из семей участников СВО, она пояснила, что их будут принимать по заявлениям на общеразвивающие программы в порядке очередности.

Однако на предпрофессиональные программы и им попасть без отбора будет невозможно.