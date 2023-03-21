Незаконно прописала 13 мигрантов

Нахимовский районный суд оштрафовал на 50 тысяч рублей жительницу Севастополя, которая прописала у себя в доме 13 иностранцев. За постановку на учет она брала с мигрантов деньги.

С апреля 2022 года по июль 2022 года местная жительница 1979 года рождения произвела фиктивную постановку на учет в своем частном доме 13 иностранных граждан. При этом она не планировала предоставить им жилое помещение для пребывания, поэтому уполномоченные органы не могли осуществлять контроль за соблюдением правил миграционного учета, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Суд признал женщину виновной по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ».

