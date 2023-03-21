Над Джанкоем ПВО сбило беспилотники

Также пострадал 33-летний местный житель, который с осколочным ранением доставлен в больницу. Последствия произошедшего сейчас оцениваются, будут приняты решения о компенсациях, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Целью всех сбитых в Джанкое беспилотников были гражданские объекты, поскольку никаких военных объектов вблизи нет. При этом в каждом аппрарате была взрывчатка и шрапнель, сообщил утром 21 марта советник главы республики Олег Крючков.

«Все беспилотники целили в гражданские объекты. Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами. Кроме взрывчатки, в каждом была шрапнель», — цитирует ТАСС Р.Крючкова.

Атака не привела к повреждениям железной дороги и инфраструктуры на севере Крыма. Поезда следуют по расписанию.