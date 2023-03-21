Мораторий на плановую проверку бизнеса продлили на восемь лет
Правительство РФ продлило отмену плановых проверок организаций сразу до 2030 года. Подписано соответствующее постановление.
Ближайшие восемь лет плановые проверки будут проводиться только в отношении определенных субъектов предпринимательства: отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда; опасных производственных объектов; гидротехнических сооружений II класса опасности. Об этом сообщается на сайте Кабмина.
«Также постановлением продлена возможность проведения профилактических визитов в отношении образовательных учреждений – школ, детских садов (в случае отнесения их объектов контроля к категории чрезвычайно высокого или высокого риска) – вместо плановых контрольных (надзорных) мероприятий», — отмечается в заявлении.
Кроме того, установлена возможность проведения обязательного профилактического визита на основании поручений президента или Правительства. Уточняется, что решение является частью реформы контрольно-надзорной деятельности и направлено на дальнейшее снижение нагрузки на бизнес.
В рамках реформы в России создан единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Контролеры не имеют права проводить проверки, если заблаговременно не внесут эти мероприятия в реестр. Он в свою очередь синхронизирован с порталом госуслуг. Через личные кабинеты на портале предприниматели могут отслеживать информацию о предстоящих проверках, видеть принятые по итогам решения и при необходимости обжаловать их в досудебном порядке с помощью специального сервиса подачи заявлений.
По данным директора департамента экономического развития Севастополя Дениса Профатилова, в рамках моратория на проверки в 2022 году в Севастополе было отменено 33 контрольно-надзорных мероприятия в отношении субъектов предпринимательства.