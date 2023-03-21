Мораторий на плановую проверку бизнеса продлили на восемь лет

Ближайшие восемь лет плановые проверки будут проводиться только в отношении определенных субъектов предпринимательства: отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда; опасных производственных объектов; гидротехнических сооружений II класса опасности. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

«Также постановлением продлена возможность проведения профилактических визитов в отношении образовательных учреждений – школ, детских садов (в случае отнесения их объектов контроля к категории чрезвычайно высокого или высокого риска) – вместо плановых контрольных (надзорных) мероприятий», — отмечается в заявлении.

Кроме того, установлена возможность проведения обязательного профилактического визита на основании поручений президента или Правительства. Уточняется, что решение является частью реформы контрольно-надзорной деятельности и направлено на дальнейшее снижение нагрузки на бизнес.

В рамках реформы в России создан единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Контролеры не имеют права проводить проверки, если заблаговременно не внесут эти мероприятия в реестр. Он в свою очередь синхронизирован с порталом госуслуг. Через личные кабинеты на портале предприниматели могут отслеживать информацию о предстоящих проверках, видеть принятые по итогам решения и при необходимости обжаловать их в досудебном порядке с помощью специального сервиса подачи заявлений.

По данным директора департамента экономического развития Севастополя Дениса Профатилова, в рамках моратория на проверки в 2022 году в Севастополе было отменено 33 контрольно-надзорных мероприятия в отношении субъектов предпринимательства.