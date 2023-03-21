Для перевозки пассажиров через бухту начали фрахтовать частные катера

Единый государственный перевозчик «Севэлектроавтотранс» заключил договор тайм-чартера с индивидуальным предпринимателем Ешану Эдуардом Валерьевичем (ИП Ешану), на оказание услуг по предоставлению морского судна для перевозки пассажиров на период с 18 марта по 17 апреля. Тендер на закупку размещен на сайте госзакупок

ИП Ешану зарегистрирован в Севастополе с 2016 года и является собственником двух катеров: «Лейтенант Гринько» и «Поэт Андрухаев». Недавно в соцсетях появилась фотография одного из них и комментарий «частные катера свежей покраски вышли на линию». Ранее эти катера выполняли коммерческие перевозки пассажиров в Балаклаве.

Контракт на постройку пяти новых катеров был заключен Севастополем на сумму 2,3 млрд рублей и предусматривал их поставку до конца 2021 года. Но в мае 2022 года в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры заявили о риске срыва исполнения контракта.

Тайм-чартер — в мореплавании договор фрахтования судна c экипажем на определенное время. По договору тайм-чартера судовладелец обязуется за арендную плату предоставить фрахтователю судно и услуги членов экипажа в пользование на определенный срок для перевозок грузов или иных целей мореплавания.