Горловский театр кукол покажет два спектакля

В Севастополе проходят двухдневные гастроли Горловского театра кукол. Артисты будут выступать на Малой сцене театра Луначарского уже во второй раз.

«Мы ощутили большую востребованность наших спектаклей в Севастополе, так как в таком большом городе нет своего театра кукол. Когда мы приехали в декабре, билеты на спектакли раскупили буквально за час. Кстати, у нас свой театр небольшой, поэтому на Малой сцене мы чувствуем себя как дома», – рассказал директор театра кукол Артем Тон.

На этот раз театр привез с собой два спектакля «Домик для улитки» по одноименной пьесе А.Малахова и «Волчонок — плутишка» по пьесе А.Кузьмина. Они предназначены для совсем маленьких зрителей. Но актеры готовы расширить репертуар и показывать спектакли для подростков от 13 лет. Так, в мастерской театра в Горловке началась подготовка к спектаклю "История дома пуговиц".

Впрочем, серьезно увеличить количество постановок пока не получается – артистов всего шесть человек, при этом две актрисы находятся в декретном отпуске. Кроме того, сейчас в Горловке действует запрет на массовые мероприятия в ДНР, поэтому для зрителей театр пока закрыт.

"Мы продолжаем ходить на работу каждый день. Здание театра кукол не пострадало, сохранены все декорации. А вот рядом было много «прилетов». Но очень сложно играть и репетировать на пустой зал, это тебя опустошает. Такие гастроли для артистов – спасительная соломинка, – говорит А.Тон.

А актриса театра Ирина Роговик добавила, что они с нетерпением ждут, «когда все закончится» и они снова смогут радовать своих маленьких зрителей, которые уже «соскучились по театру».

В рамках «Больших гастролей», которые организовал Росконцерт, с 28 февраля по 25 марта театр выступил уже в 11 городах: Ростове-на-Дону, Волгограде, Астрахани, Элисте, Ставрополе, Армавире, Майкопе, Новороссийске, Керчи, Симферополе. Кстати, в Севастополе дети участников СВО посетят спектакли бесплатно. Завершится турне в Тимашевске Краснодарского края.

Как рассказал А.Тон, зрители во всех городах их принимали тепло и с воодушевлением, гастроли проходят в комфортных условиях, а для поездок Росконцерт предоставил им большой автобус.

«Март богат на наши профессиональные праздники. Сегодня, 21 марта мы отмечаем День кукольника, 25 марта — День работника культуры, а 27 марта- День театра. И мы, конечно, эти дни отметим на сцене, будем выступать», – говорит А.Тон.

Возможность выступать, по мнению артистов, и есть для них большой подарок. Горловский театр кукол вошел программу президентских грантов, поэтому гастроли у театра будут. Предположительно, сначала артисты поедут в Брянск и Воронеж. Затем, в июле посетят Тольятти, а осенью – Калининград.

Спектакль «Домик для Улитки» пройдет 21 марта, и "Волчонок-плутишка" – 22 марта в 10.00, 13.00 и 15.00.