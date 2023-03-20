Завершилась реставрация полотна и предметного плана диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.»

Для посещения с 18 марта открывается второй этаж здания диорамы на Сапун-горе.

Экскурсии будут проводиться в штатном режиме. Для обзора доступны малый зал с экспозицией, посвящённой истории создания полотна «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.», а также смотровая площадка с живописным полотном и предметным планом, – сообщает пресс-служба Музея обороны.

Реставрацию художественного произведения в течение пяти месяцев производили специалисты студии им. академика И.Э. Грабаря.