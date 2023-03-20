Задержали любителей шоколада

Севастопольская полиция возбудила уголовное дело в отношении 38-летнего любителя сладостей и элитного алкоголя. Сначала в супермаркете он похитил виски, кофе, шоколад и орехи, а спустя два дня — еще 76 плиток шоколада.

Неоднократно судимый злоумышленник не учел, что все его кражи зафиксируют видеокамеры.

«Под видом покупателя он похитил бутылку виски, восемь упаковок кофе, несколько шоколадных батончиков и пакет орехов общей стоимостью 4,5 тысяч рублей. Злоумышленник сложил все в темный пакет и, убедившись, что за его действиями не наблюдает персонал, скрылся. Продукты питания он сбыл случайным прохожим, а спиртное выпил», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Впрочем, через два дня он решил повторить свой опыт. И возле рынка украл из открытого фургона пакет с 76 плитками шоколада. Шоколад он продал, а на вырученные деньги купил алкоголь. Теперь по статье «Кража» ему грозит до двух лет лишения свободы.

В конце прошлой недели в Росгвардии сообщили о задержании неоднократно судимого 41-летнего туриста из Свердловской области. На АЗС в Ленинском районе он украл коробки с шоколадными изделиями.

Как пояснила патрульным администратор АЗС, сразу после того, как этот гражданин поспешно вошел в торговый зал, работники заправки услышали с улицы крики «Держи вора!» За незнакомцем бежали продавцы и охранники ближайшего рынка, расположенного в районе 5-го километра, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Когда злоумышленника задержали, при нем оказалась спортивная сумка, доверху наполненная коробками с украденным. Предварительная сумма причиненного материального ущерба составила свыше 20 тысяч рублей.