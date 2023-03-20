Странные артобъекты с площади Восставших убрали

Овальный сквер на площади Восставших реконструировали, но надпись «Севастополь 239» убрали. От больших белых букв и цифр остались только бетонные фундаменты.

В целом сквер получился почти таким, как обещали: дорожки, вымощенные тротуарной плиткой, скамейки с навесами, густо высаженная парковая зелень, освещение. Аккуратно, зелено, опрятно!

Одновременно с клумбы в центре площади исчезла железная ива, которую накануне старательно монтировали рабочие подрядной организации.

Куда пропали оба артобъека, пока не сообщается.

Севастопольцы полагают, что это стало результатом их всеобщего недовольства и критики, которая обрушилась на новоявленные украшения.

Впрочем, исчезновение артобъектов вызвало не менее бурную реакцию.

Пользователи соцсети дружно принялись предлагать места, где надпись и ива могли бы быть уместными и не вызывали бы раздражения.

Вариантов предложили множество – в Балаклаве, в районе Сапун-горы, в районе строительства медкластера, в Инкермане, около трассы «Таврида», в Парке Победы, у въезда в город.

Были и радикальные предложения – подарить иву жителям Якутии или поставить ее у дома дизайнера, придумавшего этот уникальный артобъект.

«Мы знаем о проблеме. Решаем. Выбираем для артобъектов другие места», – отреагировал в своем аккаунте и.о.губернатора Евгения Горлов.

Кстати, когда завершится реконструкция второго участка сквера, в центре площади, теперь уже без ивы, пока не известно.