Севастополь разместился на 56 месте в рейтинге регионов РФ по зарплатам

В Севастополе наиболее высокооплачиваемая отрасль — сухопутный транспорт, где средняя зарплата составляет 56 тысяч рублей. Это второе место по Южному федеральному округу. Так Краснодарский край с зарплатой в 69 тысяч в сфере IT и связь разместился на 41 месте в общероссийском рейтинге. Республика Крым на 57 месте с размером средней зарплаты как в Севастополе (56 тысяч руб) в сфере строительства. Ростовская область на 59 месте с зарплатой 55 тысяч руб в области IT и связь .

В целом по России, согласно исследованию в 85 регионах, самую достойную зарплату получают финансисты и люди, занятые в нефтедобыче.

Лидером рейтинга стала Москва: сотрудники банковской сферы и финансов (6% всех работающих в столице работников) зарабатывают в среднем 224 тысячи рублей. На втором и третьем местах — Сахалинская область (5,5% от всех работающих) и Ямало-Ненецкий автономный округ. В этих регионах зарплата работников добывающей промышленности и специалистов, занятых добычей нефти и газа, составляет 223 и 200 тысяч рублей.

Рейтинг замыкают Алтайский край, Псковская и Ивановская области, Калмыкия и Мордовия. В этих регионах выше всего ценится работа госслужащих. Их зарплата составляет 41—42 тысячи рублей.