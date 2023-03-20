Российские подлодки провели учения в Черном море

Экипажи дизель-электрических подводных лодок «Колпино» и «Старый Оскол» Черноморского флота выполнили торпедные стрельбы из подводного положения, сообщили в Минобороны РФ.

После завершения мероприятий все торпеды были подняты катером-торпедоловом из воды. Эффективность применения торпедного оружия экипажами черноморских подлодок будет оценена в лабораторных условиях после получения всех данных.

В Минобороны заявили, что торпедные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки подводников и проводятся в соответствии с утвержденным планом.

Ранее корабли ЧФ на учениях отработали постановку мин в Черном море. В сообщении Минобороны говорилось, что в ходе первого этапа экипаж МРК «Ингушетия» установил учебные минные заграждения на маршрутах возможных действий сил условного противника вблизи побережья Крымского полуострова. Далее экипажи кораблей противоминной обороны отработали задачу по проведению противоминной разведки и проделали проход в минных заграждениях «противника».