Приглашают проверить здоровье легких

Акция под названием «Неделя легочного здоровья» состоится в Севастополе севастопольском противотуберкулезном диспансере с 21 по 24 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы против туберкулеза, который отмечается 24 марта.

Как сообщается, с 21 по 24 марта все желающие смогут обратиться в противотуберкулезный диспансер и пройти рентгенографическое исследование, а также получить консультацию взрослого и детского фтизиатра. Дети смогут пройти Диаскинтест.

«Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу на территории Севастополя стабильна. И все-таки очень важна профилактика и своевременные обследования. Мы ждем людей, которые заботятся о своем здоровье. Хочу отметить, что у нас налажены все существующие методы выявления заболевания», – прокоммен6тировал главный врач противотуберкулезного диспансера Андрей Вербицкий.

Особо сообщается, что направление и предварительная запись не требуются.

Время приема врачей-фтизиатров и прохождения обследований:

- фтизиатр взрослый – с 08:00 до 18:00;

- фтизиатр детский – с 08:00 до 17:00;

- Диаскинтест – вторник и пятница с 10:00 до 13:00;

- рентгенография – с 08:00 до 17:00.

С собой необходимо взять документ, удостоверяющий личность.

Уточнить информацию можно по телефонам: + 7 (8692) 23-42-72 – регистратура для взрослого населения, +7 (8692) 23-13-51 – регистратура для детского населения.