"Почта России" получила исключительное право на доставку пенсий

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о закреплении за "Почтой России" исключительного права на доставку пенсий наличными.

Другие организации к этому больше не допускаются. Соответствующий документ опубликован 18 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Россияне по-прежнему смогут зачислять пенсию на счет в любом банке, однако право на доставку денежных пенсий наличными закрепили только за "Почтой России". По словам главы комитета Госдумы по информационной политике и автора закона Александра Хинштейна, это необходимо для того, чтобы обеспечить гарантированную и бесперебойную доставку пенсии, а также исключить возможность каких-либо злоупотреблений.

Сегодня 1,36 миллиона пенсионеров получают пенсии через альтернативных поставщиков, которые работают в 19 из 89 регионов. В подавляющем большинстве они обслуживают самые выгодные участки работы: в крупных городах, где минимальные трудозатраты.

Предполагается, что норма заработает с 1 мая 2023 года.