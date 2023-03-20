Названы общественные территории для благоустройства

Утвержден список из 33 территорий, принимающих участие в голосовании по отбору общественных пространств города, подлежащих благоустройству в 2024 году в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Голосование начнется с середины апреля, и от каждого жителя города зависит победа той или иной территории», — напомнил в своем телеграм-канале и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.

Таким образом в Ленинском муниципальном округе на конкурс отобраны пять общественных пространств. Два сквера: в районе дома №97 на ул.Хрусталева и у Центрального рынка, а также три «зеленые зоны» в районе дома №212 по пр.Генерала Острякова, в районе дома №1 по ул.Галины Петровой и в районе дома №24 по ул.Гоголя.

В Гагаринском муниципальном округе жители будут голосовать за благоустройство трех «зеленых зон» в районе дома №6 по ул.Правды, в районе домов №24-26 по ул.Молодых строителей и между домами №26 и 32 по пр.Октябрьской революции, а также за общественное пространство в районе дома №20 по ул.Казачьей и за малые скверы на ул.Вакуленчука.

В Балаклавском МО благоустройству подлежат скверы в районе дома №25 по ул.Междурядной (1-е отделение агрофирмы «Золотая балка»), на пересечении улиц Крестовского и Урицкого, в районе дома №52 по ул.Крестовского, в районе дома №6 по ул.Комиссара Морозова (поселок Штурмовое) и парк в с.Хмельницкое.

В Нахимовском МО на голосование выдвинуты «зеленые зоны» между домами №39 и 31-А по пр.Победы и вдоль ул.Брестской (в районе СОК «Севастополь»), скверы Героев Советского Союза по ул.Героев Севастополя и у мемориала «Погибшим односельчанам» в п.Любимовка, а также территория в районе памятника Героям-танкистам на Красной горке.

В Терновском МО утверждены две территории в с.Родное: в районе дома №14 по ул.Яны Дунья и между домами №31 и 35 по ул.Центральной.

В Верхнесадовском МО на благоустройство претендуют «зеленые зоны» в районе дома №82 по ул.Севастопольская (с.Верхнесадовое) и в районе дома №2 по ул.Юбилейная (с.Фронтовое), а также территория, прилегающая к часовне Св.Николая Чудотворца в с.Верхнесадовое.

В Инкермане для благоустройства отобраны территория в районе дома №7-В по ул.Шевкопляса и сквер Центральный в районе дома №8 по ул.Менжинского.

В Орлиновском МО на благоустройство выдвинуты сквер вокруг пруда «Зеленуха» и территория в районе дома №2-Г по ул.Куликова в с.Родниковое (вблизи парка «Скельские менгиры»).

В Андреевском МО могут благоустроить общественную территорию в районе ул.Майская в Андреевке или общественное пространство вблизи спортплощадки в районе дома №24 по ул.Ветвистая (п.Солнечный).

В Качинском МО предлагают к благоустройству территорию в районе дома №10 по ул. Авиаторов и территорию в районе Дома культуры в с.Вишневом.

Голосование пройдет в онлайн формате на портале «Госуслуги».