Накануне Крымской весны из Севастополя в ЛНР привезли гостинцы

В преддверии девятой годовщины «Крымской весны» общественный деятель Андрей Соболев привез в Луганскую Народную Республику гуманитарную помощь.

Фрукты и сладости были доставлены в луганскую клиническую больницу для раненых военнослужащих; символика России, красочные календари, экземпляры авторского сборника стихов — в подарок жителям республики.

«Донбасс — часть моей жизни. Я езжу в регион регулярно выступать с авторскими стихотворениями и песнями для жителей и военнослужащих. Кроме того, везу целевую гуманитарную помощь», — рассказал «Севастопольской газете» А.Соболев.

Он убежден, что все жители Донбасса — настоящие герои! А главная задача сегодня — наша скорейшая Победа!

В Новоайдарском и Станично-Луганских районах А.Соболев провел обещанную презентацию сборника стихов «Прямая речь» и творческие встречи с местными жителями. На концерте прозвучали патриотические и лирические авторские песни и стихи.

Рабочая поездка стала возможной при поддержке Интеграционного комитета «Россия – Донбасс», МОО «Союз землячеств Луганщины», республиканского профсоюза работников культуры.